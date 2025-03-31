Шанс рецесії в США виріс: прогноз Goldman Sachs – 35%

Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США протягом наступних 12 місяців до 35%, тоді як раніше прогнозував 20%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Банк пояснює зміну прогнозу очікуваною ескалацією глобальної торгівельної війни. Очікується, що з 1 квітня адміністрація Дональда Трампа оголосить про нові "дзеркальні" мита, які в середньому зростуть до 15% для всіх торгівельних партнерів США.

"Підвищення нашого прогнозу з попередніх 20% відображає скориговані в бік зниження базові показники зростання, різке погіршення споживчих та ділових настроїв за останній час, а також заяви офіційних осіб Білого дому, що свідчать про більшу готовність миритися з короткостроковою економічною слабкістю заради досягнення своїх політичних цілей", – йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.

Фахівці банку додають, що хоча в попередні роки настрої не були точним індикатором економічної активності, зараз їхнє падіння не можна ігнорувати, оскільки економічні фундаментальні показники не такі міцні, як раніше.

Рецесія у США може вплинути на інші країни: можливе зниження обсягів імпорту, зменшення цін на сировину, посилення протекціонізму та уповільнення світового зростання.

Нагадаємо:

Світові фондові ринки обвалилися на тлі очікуваного запровадження США нових мит. Президент Дональд Трамп підтвердив, що оголосить відповідні мита вже 2 квітня.