Ціни на золото оновили історичний максимум: мита Трампа підвищують попит на безпечні активи

Ціни на золото у вівторок, 1 квітня, зросли до нового максимуму, оскільки інвестори побоюються, що тарифна політика Дональда Трампа може посилити інфляцію та загальмувати економічне зростання.

Про це пише Reuters.

Спотова ціна золота піднялася на 0,6%, до 3143,05 дол за унцію, після досягнення рекордного рівня 3148,88 дол. Ф’ючерси на золото в США подорожчали на 0,6% – до 3169,50 дол. Минулого кварталу золото продемонструвало найсильніше зростання з 1986 року.

Трамп планує 2 квітня представити масштабний тарифний план, який він назвав "днем визволення". Очікується, що нові мита торкнуться всіх країн. Крім того, 3 квітня набудуть чинності автомобільні тарифи.

Срібло подешевшало на 0,1%, до 34,04 дол за унцію. Платина втратила 0,1% – до 991,41 дол, а паладій подорожчав на 0,8% – до 989,19 дол.

Нагадаємо:

Золото досягло історичного максимуму в понеділок і наближається до найбільшого квартального зростання за 38 років.