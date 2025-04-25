Мита Трампа можуть допомогти українському експорту – НБУ

НБУ прогнозує, що запроваджені США мита проти України у 10% на тлі обмежень щодо інших країн можуть позитивно вплинути на експорт.

Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ за квітень 2025 року.

"Це (Базове мито 10% проти України) створює певні конкурентні переваги в традиційних категоріях експорту, зокрема продовольстві.

Крім того, потенційне запровадження країнами – ОТП США тарифів у відповідь створить передумови для розширення присутності України на вже наявних ринках, зокрема ЄС і Китаю, та виходу на нові", – йдеться у повідомленні НБУ.

Окрім цього, як повідомлють у НБУ, в результаті змін у митній політиці, що були спрямовані проти Китаю та деяких країн Азії, основне зростання мит у США припало не на сільськогосподарську продукцію, як зазвичай, а на споживчі й промислові товари.

Це дало змогу українським експортерам скористатися новими можливостями: у ключових для України категоріях з дефіцитним торговим балансом зі США українська продукція отримала перевагу завдяки нижчим митам.

Зокрема, для чавуну, соняшникової олії, мідних профілів, меду та яблучного соку різниця в тарифах порівняно з іншими країнами-експортерами не перевищувала 9 відсоткових пунктів. Водночас для деяких видів меблів (крім металевих) та електронагрівальних приладів розрив у ставках сягав 30 пунктів, що значно посилило позиції українських виробників на американському ринку.

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