Нацбанк поліпшив прогноз зростання цін на пальне в 2025 році

Національний банк поліпшив прогноз зростання цін на паливо до рівня 1,2% до кінця року завдяки здешевленню нафти.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.

За даними регулятора, зростання цін на паливо прискорилося до 9.9% р/р у березні порівняно з 4.8% р/р у грудні 2024 року. Така динаміка визначалася, зокрема, черговим етапом підвищення акцизів і високою волатильністю цін на світових сировинних ринках. Також раннєпотепління та початок весняно-польових робіт також дещо пожвавили попит на пальне в березні.

Крім цього, підвищенню цін на пальне сприяли ефекти від березневого послаблення обмінного курсу гривні до євро.

Однак загалом подорожчання пального виявилося нижчим, ніж очікувалося. Цьому, зокрема, сприяли достатність запасів та оптимізація логістики імпортних поставок. Наприкінці березня роздрібні ціни на паливо знизилися слідом за оптовими завдяки зменшенню вартості сировини.

"У середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсує подальше збільшення акцизного навантаження. Це забезпечуватиме помірні темпи зростання цін на пальне (менше ніж 5%) на прогнозному горизонті", - йдеться у звіті.

Читайте також: Бензин в Україні почнуть змішувати зі спиртом. Що буде з цінами та чи нашкодить це авто?

Нагадаємо:

На українських АЗС ціни на бензин і дизпаливо минулого тижня (з 14 по 22 квітня) продовжили знижуватися, водночас ця тенденція призупиняється.