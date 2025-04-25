Пошлины Трампа могут помочь украинскому экспорту - НБУ

НБУ прогнозирует, что введенные США пошлины против Украины в 10% на фоне ограничений в отношении других стран могут положительно повлиять на экспорт.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель 2025 года.

"Это (Базовая пошлина 10% против Украины) создает определенные конкурентные преимущества в традиционных категориях экспорта, в частности продовольствии.

Кроме того, потенциальное введение странами - ОТП США тарифов в ответ создаст предпосылки для расширения присутствия Украины на уже имеющихся рынках, в частности ЕС и Китая, и выхода на новые", - говорится в сообщении НБУ.

Кроме этого, как сообщают в НБУ, в результате изменений в таможенной политике, которые были направлены против Китая и некоторых стран Азии, основной рост пошлин в США пришлось не на сельскохозяйственную продукцию, как обычно, а на потребительские и промышленные товары.

Это позволило украинским экспортерам воспользоваться новыми возможностями: в ключевых для Украины категориях с дефицитным торговым балансом с США украинская продукция получила преимущество благодаря более низким пошлинам.

В частности, для чугуна, подсолнечного масла, медных профилей, меда и яблочного сока разница в тарифах по сравнению с другими странами-экспортерами не превышала 9 процентных пунктов. Вместе с тем для некоторых видов мебели (кроме металлической) и электронагревательных приборов разрыв в ставках достигал 30 пунктов, что значительно усилило позиции украинских производителей на американском рынке.

Напомним:

Национальный банк улучшил прогноз роста цен на топливо до уровня 1,2% до конца года благодаря удешевлению нефти.