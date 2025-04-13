Мерц закликав укласти угоду про вільну торгівлю між ЄС та США

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що тарифна політика Дональда Трампа збільшує ризик фінансової кризи, і виступив за укладення угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Євросоюз запропонував США взаємні тарифи "нуль на нуль" на промислові товари. Однак Трамп заявив журналістам, що цієї пропозиції недостатньо, і запропонував Європі компенсувати їх, купуючи американські енергоносії.

"Так, я сподіваюся на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін", - цитує слова Мерца в інтерв'ю газета Handelsblatt.

При цьому, за словами Мерца, Європі доведеться зосередитися на неамериканських ринках, якщо США вирішать повністю вийти зі світової торгівлі.

Він також згадав про ризик рецесії через дії Трампа.

"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза станеться раніше, ніж очікувалося. Ми, європейці, повинні дати переконливу відповідь", - сказала Мерц.

Нагадаємо:

Смартфони, комп'ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит.