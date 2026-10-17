У Ормузі супертанкер натрапив на морську міну: що відомо

Іранський корпус вартових ісламської революції заявив, що другий супертанкер натрапив на морську міну в Ормузькій протоці: він перевозив понад два мільйона барелів сирої нафти і загорілося після вибуху в машинному відділенні.

Про це пише Euronews.com.

У заяві, поширеній через іранські державні ЗМІ, військово-морські сили КСІР повідомили, що танкер, який перевозив понад два мільйони барелів нафти, підірвався на міні, коли "намагався пройти незатвердженим маршрутом" у протоці.

Повідомляють про "потужний вибух і "сильну пожежу", аое точне місце інциденту залишається невідомим.

У заяві зазначено, що зіткнення з міною спричинило потужний вибух у машинному відділенні судна, внаслідок чого танкер втратив ходову здатність.

Цей інцидент стався після того, як один супертанкер натрапив на морську міну під час спроби пройти так званим "несанкціонованим" маршрутом у Ормузькій протоці.

На тлі конфлікту зі США Іран ввів обмеження на судноплавство в окремих ділянках цього стратегічного водного шляху, наполягаючи на тому, що судна повинні дотримуватися маршрутів, затверджених Тегераном.

США та їхні регіональні союзники відкинули іранські обмеження і стверджують, що судна мають право на свободу судноплавства через Ормузьку протоку — один із найважливіших у світі маршрутів транзиту енергоносіїв.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість атак на танкери, що прямували через Ормузьку протоку, сягнула найвищого рівня з початку війни між США та Іраном – це відбувається на тлі активізації експорту виробниками з країн Перської затоки.