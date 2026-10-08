Інтенсивність атак в Ормузі сягнула максимуму з початку війни США з Іраном

Кількість атак на танкери, що прямували через Ормузьку протоку, сягнула найвищого рівня з початку війни між США та Іраном – це відбувається на тлі активізації експорту виробниками з країн Перської затоки.

Про це пише агентство Reuters.

У період із 28 вересня по 5 жовтня відбулося щонайменше 12 атак на танкери, що перевозили нафту, скраплений природний газ (СПГ) та скраплений вуглеводневий газ (СВГ), у районі Ормузької протоки.

Такі дані агентству навели три джерела у сфері морської безпеки, які проаналізували інциденти на основі інформації, отриманої з Близького Сходу.

За їхніми словами, це найбільша кількість обстрілів цивільних суден за один тиждень відтоді, як 28 лютого розпочалася війна між США та Іраном.

Окремі дані, зібрані спеціалізованою установою ООН з питань судноплавства – Міжнародною морською організацією (IMO), – свідчать про дев'ять інцидентів за участю суден протягом того самого тижня.

За словами фахівців морської галузі, цій установі ООН зазвичай потрібно більше часу для перевірки та офіційної реєстрації інцидентів.

Найближчим за кількістю подібних інцидентів був тиждень, який розпочався 13 липня: тоді IMO зафіксувала вісім обстрілів.

У понеділок дані про морські перевезення засвідчили, що протягом приблизно половини вересня обсяги експорту нафти країнами Перської затоки перевищували довоєнні показники.

Водночас напади на танкери та логістичні обмеження ставлять під сумнів можливість підтримання високих обсягів постачання в майбутньому.

Нагадаємо:

Через ці атаки та низку інших чинників у четвер ціни на нафту Brent зросли на 4,1% – до 104,3 дол. за барель, а на WTI – на 4,14%, до 91,91 дол. за барель.