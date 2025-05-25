Маск заявив, що відновить роботу 24/7 у своїх компаніях

Після глобального збою у соцмережі X (Twitter), що належить Маску, він заявив, що повернувся до роботи 24/7" у своїх компаніях.

Про це повідомляє Reuters.

"Знову доводиться працювати 24/7 і спати в конференц-залах/серверах/виробничих приміщеннях. Я повинен бути дуже зосередженим на X/xAI і Tesla (плюс запуск Starship наступного тижня), оскільки ми запускаємо критичні технології", - написав Ілон Маск у своєму дописі у X.

Раніше Маск, який у 2024 році витратив майже 300 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа та інших республіканців, заявив, що значно скоротить свої політичні витрати, сигналізуючи про те, що він повертається до своєї бізнес-імперії на тлі зростаючої стурбованості інвесторів.

Кількість часу, яку Маск провів у Tesla, занепокоїла деяких інвесторів. Прагнучи зменшити ці занепокоєння, Маск заявив інвесторам минулого місяця, що скоротить свій час у DOGE до одного-двох днів на тиждень, починаючи з травня.

Нагадаємо:

24 травня у соцмережі Х стався масштабний збій. У користувачів не оновлювалась стрічка, а додаток видавав помилку.

Раніше у четвер 22 травня в штаті Орегон (США) в дата-центрі, що належить компанії X, сталася пожежа. Після повідомлень про пожежу з'явилися скарги на те, що X не працює, але тоді перебої в роботі здавалися порівняно невеликими.