Південноафриканська компанія разом з Маском постачатиме інтернет по континенту

Найбільший мобільний оператор Південної Африки Vodacom Group підписав угоду з компанією Starlink Ілона Маска про надання високошвидкісного широкосмугового інтернету з низькою затримкою для підприємств по всій Африці.

Про це повідомляє Reuters.

Vodacom інтегрує супутникову технологію Starlink для передачі даних у свою мобільну мережу і отримає право перепродавати обладнання та послуги компанії SpaceX клієнтам в Африці

Незважаючи на те, що Vodacom має понад 223 мільйони клієнтів, сільська Африка залишається важкодоступною територією. Рідкісне населення, складний рельєф місцевості та низький рівень проникнення смартфонів роблять розгортання традиційних веж дорогим.

Африканська компанія, більша частина акцій якої належить британській Vodafone, прагне подолати розриви у зв'язку на всьому континенті за допомогою супутникової технології низької орбіти, яка може допомогти забезпечити інтернет навіть у важкодоступних місцевостях.

Більший конкурент Vodacom в Африці, MTN Group також вивчає можливості партнерства з супутниковими провайдерами, а материнська компанія Vodafone об'єдналася з проектом Kuiper, супутниковою групою LEO від Amazon, та AST SpaceMobile.

Нагадаємо:

Vodafone та AST SpaceMobile у п'ятницю оприлюднили плани щодо створення європейської супутникової групи для забезпечення зв'язку між супутниками та смартфонами для комерційних та урядових потреб.