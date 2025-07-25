Білорусь попросила грошей у Росії на латання "дірки" в бюджеті

Білорусь обговорює можливість залучення додаткового фінансування від Росії.

Про це, як передає The Moscow Times, повідомив міністр фінансів Білорусі Юрій Сілеверстов.

За словами Сілеверстова, гроші потрібні зокрема для білоруського бюджету, який цього року зверстаний із дефіцитом 4,5 млрд білоруських рублів, або 1,6% ВВП.

Крім того, повідомив Сілеверстов, Білорусь хотіла б залучити кредити для підтримки нафтопереробної галузі країни та інших інвестиційних проєктів.

"Ми активно взаємодіємо щодо фінансування як інвестиційних проєктів, так і прямого фінансування. Ось ці питання якраз і обговорюються", – сказав він.

Про які суми йдеться, Сілеверстов не уточнив.

За даними Світового банку на 2023 рік, Білорусь була найбільшим боржником Росії: на неї припадало $8,2 млрд виданих Кремлем міждержавних кредитів. Це понад чверть загальної суми заборгованості іноземних держав перед Росією, яку Світовий банк оцінював у $28,9 млрд.

Нагадаємо:

У березні 2025 року Держдума ратифікувала угоду з Білоруссю про значне відтермінування погашення накопиченого боргу, платежі за яким мали початися цього року.

За новими умовами, Мінськ зможе перенести виплати на 2031-36 рр., тобто на 7-12 років. Загалом під угоду потрапляє приблизно $800 млн заборгованості Білорусі.