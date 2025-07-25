Беларусь попросила денег у России на латание "дыры" в бюджете
Беларусь обсуждает возможность привлечения дополнительного финансирования от России.
Об этом, как передает The Moscow Times, сообщил министр финансов Беларуси Юрий Силеверстов.
По словам Силеверстова, деньги нужны в частности для белорусского бюджета, который в этом году сверстан с дефицитом 4,5 млрд белорусских рублей, или 1,6% ВВП.
Кроме того, сообщил Силеверстов, Беларусь хотела бы привлечь кредиты для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли страны и других инвестиционных проектов.
"Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются", - сказал он.
О каких суммах идет речь, Силеверстов не уточнил.
По данным Всемирного банка на 2023 год, Беларусь была крупнейшим должником России: на нее приходилось $8,2 млрд выданных Кремлем межгосударственных кредитов. Это более четверти общей суммы задолженности иностранных государств перед Россией, которую Всемирный банк оценивал в $28,9 млрд.
Напомним:
В марте 2025 года Госдума ратифицировала соглашение с Беларусью о значительной отсрочке погашения накопленного долга, платежи по которому должны были начаться в этом году.
По новым условиям, Минск сможет перенести выплаты на 2031-36 гг., то есть на 7-12 лет. В целом под соглашение попадает примерно $800 млн задолженности Беларуси.