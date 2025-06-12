США могут столкнуться с дефолтом во второй половине лета

США могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу в середине или в конце лета.

Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент, пишет Bloomberg.

На вопрос, когда у США не будет денег для оплаты счетов по государственному долгу, Бессент ответил, что ожидает, что это будет в середине или в конце лета.

"Так называемая дата "X" - это подвижная цель", - сказал он.

Отмечается, чтолето технически длится с 20 июня по 22 сентября. Бюджетное управление Конгресса накануне заявило, что, по его прогнозам, США исчерпают средства на уплату долга уже в середине августа.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп продвигает свой "большой, красивый" налоговый закон, который, по опасениям инвесторов, может значительно увеличить государственный долг США.

Илон Маск жестко раскритиковал главную налоговую инициативу Дональда Трампа, заявив, что она "подрывает" работу его команды по оптимизации расходов правительства.

Жесткие консервативные республиканцы в Сенате США и миллиардер Илон Маск не показали никаких признаков ослабления своей негативной позиции к законопроекту Дональда Трампа по сокращению налогов и увеличению государственных расходов.