"США мчить у боргове рабство": Маск знову розніс головний податковий закон Трампа

Жорсткі консервативні республіканці в Сенаті США і мільярдер Ілон Маск не показали жодних ознак ослаблення своєї негативної позиції до законопроєкту Дональда Трампа зі скорочення податків і збільшення державних витрат.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Непартійне Бюро бюджетного контролю Конгресу США (CBO) оцінило, що цей законопроєкт - який передбачає подовження податкових пільг, збільшення видатків на армію та охорону кордону - додасть приблизно 2,4 трильйона доларів до вже наявного боргу США, що становить 36,2 трильйона.

Інший незалежний аналітичний центр, Комітет з відповідального федерального бюджету, заявив, що з урахуванням відсотків загальна вартість законопроєкту може зрости до 3 трильйонів доларів за 10 років, або навіть до 5 трильйонів, якщо тимчасові податкові пільги стануть постійними.

Ілон Маск, який кілька місяців очолював команду з оптимізації державних витрат, активізував свої нападки на законопроєкт, приєднавшись до республіканських "яструбів" дефіциту в Сенаті. Вони вважають, що версія законопроєкту, яку ухвалила Палата представників минулого місяця, недостатньо скорочує витрати.

"Потрібен новий законопроєкт про витрати, який не буде радикально збільшувати дефіцит бюджету", - написав Маск, найбільший донор Республіканської партії на виборах 2024 року, у соцмережі X.

"Америка мчить у боргове рабство".

Лідери Республіканців у Конгресі відкинули критику Маска, а один із чиновників Білого дому назвав його дії "обурливими". Інший представник адміністрації, який говорив анонімно, заявив, що скарги Маска - це лише "одна розбіжність" у загалом позитивних відносинах, і що Трамп рішуче налаштований провести законопроєкт, незважаючи на опозицію Маска.

Деякі інші сенатори-республіканці зневажливо відгукнулися про вплив Маска:

"Не думаю, що багато сенаторів сильно цікавляться, що говорить Ілон. Це кумедно. Але ми - серйозні політики, і повинні керуватися реальністю", - сказав сенатор Кевін Крамер із Північної Дакоти.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп просуває свій "великий, красивий" податковий закон, який, за побоюваннями інвесторів, може значно збільшити державний борг США.

Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона "підриває" роботу його команди з оптимізації витрат уряду.