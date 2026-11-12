Nvidia готується усунути гендиректора Хуанга

Рада директорів Nvidia готується усунути генерального директора Дженсена Хуана після того, як стало відомо про два його позашлюбні романи.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел, рада директорів планувала зібратися 11 листопада, щоб вирішити подальшу долю Хуана.

"Його відхід покладе край епосі, протягом якої він сприяв глобальному буму штучного інтелекту й став геополітичною зіркою. У результаті одна з найдорожчих компаній світу залишиться без керівника", – пише видання.

У неділю в листі до співробітників Хуан визнав, що зраджував дружину, і перепросив за те, що підірвав довіру своєї родини та підлеглих. Однією з жінок, з якою він мав стосунки, була Еліс Хуан – керівниця сінгапурської компанії Megaspeed (що займається даними та є великим клієнтом Nvidia). За даними американської розвідки, вона може працювати на китайські спецслужби.

Також за словами обізнаного джерела, у генерального директора Nvidia був роман із Кімберлі Пауелл – топменеджеркою компанії, яка очолює напрямок охорони здоров'я. Про цей другий випадок раніше повідомило видання The New York Times.

Після закриття основних торгів акції Nvidia впали приблизно на 8%, продовживши нещодавнє зниження на тлі новин про те, що рада директорів компанії проводить розслідування стосунків Дженсена Хуана з Еліс Хуан.

Наразі невідомо, хто може стати наступником Дженсена Хуана на посаді.

Нагадаємо:

Технологічна компанія Nvidia розпочала розслідування після оприлюднення інформації про те, що її CEO Дженсен Хуанг мав позашлюбний роман із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.