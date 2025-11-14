Фонд відбудови: Україна та США призначили інвестиційного радника

Мінекономіки України та U.S. International Development Finance Corporation (DFC) оголосили про призначення міжнародної консалтингової групи Alvarez & Marsal інвестиційним радником Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови.

Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев.

За його словами, відбір партнера тривав кілька місяців і проходив за процедурами, узгодженими між урядами України та США.

"Ми отримали заявки від провідних міжнародних компаній, досвідчених у сфері інвестиційного консалтингу, управління ризиками та фінансової звітності. Остаточне рішення ухвалила Керівна рада Фонду, до якої входять по три представники від кожної сторони", - поінформував міністр.

Alvarez & Marsal – глобальна консалтингова група, яка працює у 43 країнах світу. Її команда відповідатиме за підготовку інвестиційних проєктів, проведення комплексної перевірки (due diligence) та фінансовий аналіз для визначення найефективніших напрямів інвестування.

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.