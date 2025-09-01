Санкції ЄС: один з важливих для Росії китайських банків припинив розрахунки з РФ

Китайський Heihe Rural Commercial Bank перестав приймати платежі з Росії після того, як потрапив під санкції Євросоюзу.

Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на джерела в двох вітчизняних банках і представників компаній, які зіткнулися з цією проблемою.

За словами одного з імпортерів, платежі в Heihe проходили нормально протягом місяця після введення обмежень, але минулого тижня банк перестав приймати гроші.

У Heihe пояснили це "налаштуванням внутрішньої інфраструктури".

Водночас як з'ясувало видання, Heihe почав призупиняти роботу з російськими банками ще 11 серпня.

Пауза в два тижні до повного припинення роботи могла бути пов'язана з узгодженнями всередині кредитної організації та з Народним банком Китаю.

При цьому інші китайські банки відмовляються приймати гроші з Heihe після його потрапляння до санкційного списку ЄС.

Зазначається, що у банку поки не знають, що з цим робити, і тому не приймають платежі з Росії.

Як пише видання, Heihe — невеликий сільський банк, яких у Китаї сотні. Однак, за словами російського експерта Дмитра Дворецького, він був одним з останніх китайських банків, готових відкривати кореспондентські рахунки російським кредитним організаціям, що не підпадають під санкції.

При цьому після того, як більші банки перестали проводити платежі з Росії, на послуги Heihe переключилася частина російського малого та середнього бізнесу.

Довідково

Рада ЄС ввела санкції проти Heihe 19 липня за надання послуг, пов'язаних з криптоактивами, які підривають обмеження проти Росії. Рішення набуло чинності 9 серпня. З цього моменту представникам і компаніям ЄС заборонено брати участь у будь-яких операціях з китайським банком.