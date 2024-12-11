Китайський автоконцерн прагне ширших субсидій, оскільки експорт електромобілів зазнає удару

Найбільша галузева група автовиробників Китаю закликала уряд продовжити пільги на обмін старих автомобілів в рамках заходів, спрямованих на стимулювання продажів авто на тлі падіння експорту електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

За даними Китайської асоціації автовиробників, політика утилізації автомобілів, яка передбачає виплату субсидій у розмірі до 20 000 юанів (2 752,3 дол. США), сприяла рекордно високому виробництву та продажам автомобілів у листопаді, і багато споживачів поспішають придбати автомобілі до закінчення терміну дії цієї політики цього місяця.

Хоча Міністерство торгівлі вивчає аналогічну програму на наступний рік, поки не ясно, чи буде вона продовжена.

Попит з боку галузевої групи пов'язаний з тим, що експорт електромобілів сильно постраждав через зростання торгівельної напруженості з ключовими торгівельними партнерами, зокрема з ЄС.

Минулого місяця експорт був відносно рівним, причому бензинові автомобілі становили понад 80% постачань, тоді як експорт електромобілів впав на 29%.

Водночас за даними асоціації, внутрішні продажі автомобілів в Китаї зросли на 11,7% до рекордних 3,3 мільйона одиниць минулого місяця, а нові енергетичні транспортні засоби, що включають електромобілі та гібриди, зросли на 47,4% до 1,5 мільйона автомобілів.

Нагадаємо:

Китайські автовиробники нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи і планують розширяти лінійки моделей для цього ринку через тарифи ЄС на електромобілі.