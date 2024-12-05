Китайські автовиробники знайшли спосіб обійти мита ЄС

Китайські автовиробники нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи і планують розширяти лінійки моделей для цього ринку через тарифи ЄС на електромобілі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що крім цього деякі компанії переносять виробництво в Європу, щоб знизити собівартість авто.

"Китайські автовиробники переходять на PHEV (гібриди, що підключаються до електромережі), щоб обійти нові тарифи ЄС на імпорт електромобілів із Китаю", – зазначив аналітик Counterpoint Research Муртуза Алі.

Запроваджені Євросоюзом тарифи на електромобілі не поширюються на гібридні авто.

Він очікує, що експорт гібридних автомобілів із Китаю до Європи зросте на 20% цього року і ще більше – наступного.

З огляду на 100% тарифи на електромобілі китайського виробництва в США і Канаді, Європа також є одним із найбільш очевидних ринків збуту для китайських автовиробників.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, з липня до жовтня експорт гібридних автомобілів до Європи зріс більш ніж утричі – до 65 800 одиниць проти аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо:

Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Загальний тариф на китайські електромобілі зріс до 102,5% з 27,5%.