Китайские технологические компании говорят, что могут противостоять новым экспортным ограничениям США

Китайские компании-производители микросхем, против которых Вашингтон ввел новые меры по экспортному контролю, пообещали ускорить локализацию цепочки поставок и заявили, что смогут продолжить производство благодаря недавним усилиям по созданию запасов оборудования.

Об этом пишет Reuters.

Последние ограничения, третьи за последние три года, касаются оборудования для производства микросхем, программного обеспечения и высокоскоростной памяти. Они ограничивают экспорт для 140 компаний, включая изготовителя чипового оборудования Naura Technology Group и ACM Research.

Компания Empyrean, производитель электронных средств автоматизации проектирования, заявила, что ее включение в список не будет оказывать значительного влияния на деятельность.

Хотя китайские власти назвали этот шаг «экономическим принуждением», эти меры, похоже, не оказали значительного влияния на акции производителей микросхем, несколько выросших во вторник, поскольку аналитики заявили, что ограничения были менее строгими, чем ожидалось.

Исключение из списка компаний ChangXin Memory Technologies (CXMT), ведущего китайского производителя ключевого компонента в микросхемах искусственного интеллекта, некоторых удивило.

Администрация Байдена заявляет, что ограничения направлены на то, чтобы ограничить возможности Китая получать доступ и производить чипы, способствующие развитию ИИ для военных применений или угрожающих национальной безопасности США.

Напомним:

США в понедельник запустят третий за три года масштабный пакет ограничений против полупроводниковой индустрии Китая, ограничив экспорт для 140 компаний, в том числе производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Поставка процессоров помогает китайским стартапам развивать технологии искусственного интеллекта, несмотря на ограничения Вашингтона.