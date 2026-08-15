США поставлять десятки країн перед вибором між своїм і китайським ШІ – Reuters

США готуються поставити 35 країн перед вибором між співпрацею з Вашингтоном у сфері штучного інтелекту та конкуруючою китайською ініціативою: участь в обох може означати виключення з американської коаліції.

Про це пише Reuters.

Агентство посилається на проєкт листа Держдепартаменту США. Документ адресований 35 країнам, які в червні підписали американську AI Opportunity Statement.

Частина з них також бере участь у запущеній Вашингтоном ініціативі Pax Silica, яка має захистити ланцюги постачання, необхідні для розвитку ШІ – від напівпровідників і критичних мінералів до енергетики та самих ШІ-моделей. Наразі до неї приєдналися близько двох десятків країн, серед яких Японія, Австралія та Південна Корея.

У липні Китай запустив конкурентну World Artificial Intelligence Cooperation Organization, просуваючи власні моделі з відкритими вагами та альтернативне бачення глобальної співпраці у сфері ШІ. Казахстан наразі є єдиною відомою країною, яка долучилася до обох ініціатив.

"Бути частиною всього – означає не бути частиною нічого. Підписання Декларації Pax Silica – це не просто членська підписка, а зобов'язання", – йдеться у проєкті листа, який закликає держави "усвідомлено обрати" сторону.

За словами американського посадовця, Вашингтон хоче дати партнерам зрозуміти, що вони "не можуть мати і те, й інше". США прагнуть обмежити доступ Китаю до критичних мінералів, напівпровідників та інших ресурсів, необхідних для створення найпотужніших систем ШІ.

Нагадаємо:

25 червня Європейська комісія приєдналася до американської Pax Silica, метою якої є координація ланцюгів постачання ШІ, напівпровідників і критичних ресурсів між партнерами США.

У липні Сі Цзіньпін представив китайську ШІ-коаліцію як альтернативу американському впливу. До китайської ініціативи на той момент долучилися 29 країн.