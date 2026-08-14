Все більше танкерів почало зникати з радарів поблизу Ормуза

Після відновлення морської блокади Ірану 62% танкерів із нафтою та нафтопродуктами проходили Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами, а окремі судна тепер зникають із систем відстеження на тиждень і довше.

Про це пише Bloomberg.

Дані Signal Ocean показують, що з 14 липня до початку серпня більшість танкерних проходів через Ормуз відбувалися без сигналу AIS. До цього частка таких рейсів становила близько половини.

На початку війни з Іраном наприкінці лютого судна, які перевозили неіранську нафту, зазвичай вимикали транспондери лише на кілька годин під час проходження протоки. Тепер окремі танкери залишаються невидимими для сервісів відстеження тиждень або довше й можуть знову з'явитися за тисячі кілометрів.

Зокрема, супертанкер Romania Prosperity наприкінці липня зник поблизу Фуджейри в Оманській затоці, а через десять днів знову з'явився в тому самому районі. Спостерігачі не змогли встановити, чи він увесь цей час перевозив той самий вантаж, чи передав нафту іншому судну та повернувся до Перської затоки по нову партію.

Танкер Alexandros у середині липня зник порожнім у північній частині Червоного моря, а пізніше з'явився поблизу Індії частково завантаженим. Kuwait Prosperity на початку липня зник у Перській затоці з нафтою на борту і через десять днів був зафіксований біля Індонезії.

Судна вимикають транспондери передусім для приховування свого місцезнаходження та зниження ризику атак Ірану. За даними Bloomberg, цьому також сприяє висока прибутковість перевезень через небезпечні морські маршрути.

У Signal Ocean зазначають, що ринок великих нафтових танкерів уже пристосувався до нових умов. За даними компанії, станом на 6 серпня було зафіксовано 102 танкерні проходи через Ормуз після відновлення блокади, 62% із них — без сигналу AIS. Серед танкерів із сирою нафтою частка таких проходів сягала 79%.

Читайте також: Пірати Червоного моря. Як криза в Ємені та Сомалі піднімає ціни на нафту

Нагадаємо:

14 липня США відновили морську блокаду Ірану, після чого ціни на нафту зросли майже на 3%.

20 липня єменські хусити оголосили морську блокаду портів Саудівської Аравії та пригрозили атакувати пов'язані з ними судна.