Продажі китайських автомобілів стрімко зростають скрізь, тільки не на батьківщині

Китайська автомобільна промисловість стрімко розвивається за кордоном, завойовуючи ринки від Європи до Південно-Східної Азії та чинячи значний тиск на автовиробників із багаторічною історією, таких як Toyota Motor та Volkswagen.

Проц е повідомляє Reuters.

Однак у Китаї ситуація зовсім інша: з кінця минулого року продажі автомобілів тут постійно скорочуються, оскільки слабкий споживчий попит і багаторічна жорстка цінова конкуренція призвели до перенасичення найбільшого в світі автомобільного ринку надлишковими потужностями.

Хоча великі китайські автовиробники, такі як BYD, Geely та Chery вже давно прагнуть стати глобальними гігантами, аналітики та експерти галузі зазначають, що зараз стрімке розширення галузі зумовлене не лише амбіціями, а й економічною необхідністю.

Зіткнувшись із млявим внутрішнім попитом, китайські автовиробники мають дедалі сильніший стимул прискорити експансію за кордон, яка вже активно тривала.

Це лише посилить тиск на європейських та японських конкурентів, які й без того намагаються протистояти технологічно досконалим і недорогим електромобілям з Китаю.

"Китайські автовиробники мають надлишкові виробничі потужності, висококонкурентні ланцюги постачання, дедалі досконаліші продукти та сильний економічний стимул для пошуку можливостей зростання за межами Китаю", — зазначив Білл Руссо, генеральний директор консалтингової фірми Automobility, що базується в Шанхаї.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, опублікованими у вівторок, у липні продажі автомобілів у Китаї впали на п'яту частину порівняно з минулим роком — до 1,47 млн одиниць, що стало десятим місяцем поспіль спаду.

Водночас експорт зріс на 88 % — до 923 000 автомобілів.

Хоча ці дані включають некитайські бренди, що виробляються в Китаї, тенденція до двозначного падіння продажів на внутрішньому ринку та двозначного зростання експорту зберігається серед вітчизняних автовиробників.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Угорщини в уряді Віктора Орбана Петер Сійярто оголосив, що подав заяву про складання свого парламентського мандата та працевлаштовується до китайського автовиробника BYD.