Китайські судновласники прагнуть продовжити переговори з США про мита

Китайська асоціація судновласників заявила, що продовжить "активно спілкуватися" з США та іншими зацікавленими сторонами щодо запропонованих адміністрацією Трампа мит на китайські судна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з планом, запропонованим торговим представником США в четвер, всі судна китайського виробництва, які пришвартовуються в США, будуть обкладатися збором, що базується на обсязі перевезених товарів, за кожний рейс

Ця пропозиція стала наслідком багатомісячного розслідування, яке проводила ще адміністрація Байдена з метою з'ясувати, чи загрожує китайське суднобудування національній безпеці США.

План також зачіпає некитайських суднобудівників, додаючи збір з усіх автоперевізників, які не зроблені в Америці, що заходять в американські порти.

Цей крок адміністрації Трампа є "значно дискримінаційним", і асоціація "рішуче виступає проти звинувачень США, заснованих на неправдивих фактах і упередженнях", - йдеться в заяві торгової організації, яка представляє всіх китайських судновласників, опублікованій в суботу на її офіційному акаунті в соціальній мережі Wechat.

Так звана петиція 301 вимагала, щоб мито набуло чинності через шість місяців, а наступний етап, що обмежує судна іноземного виробництва, які перевозять скраплений природний газ, розпочнеться через три роки.

Через шість місяців збір для китайських суден буде встановлений на рівні 50 доларів США за тонну нетто, або об'єму прибуткового простору судна, а потім поступово збільшуватиметься протягом трьох років.