Китайские автопроизводители нашли способ обойти пошлины ЕС

Китайские автопроизводители наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу и планируют расширять линейки моделей для этого рынка из-за тарифов ЕС на электромобили.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что помимо этого некоторые компании переносят производство в Европу, чтобы снизить себестоимость авто.

"Китайские автопроизводители переходят на PHEV (гибриды, подключаемые к электросети), чтобы обойти новые тарифы ЕС на импорт электромобилей из Китая", - отметил аналитик Counterpoint Research Муртуза Али.

Введенные Евросоюзом тарифы на электромобили не распространяются на гибридные авто.

Он ожидает, что экспорт гибридных автомобилей из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и еще больше - в следующем.

Учитывая 100% тарифы на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа также является одним из наиболее очевидных рынков сбыта для китайских автопроизводителей.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу вырос более чем втрое - до 65 800 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним:

Европейская комиссия завершила антисубсидийное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая и ввела компенсационные пошлины сроком на пять лет.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

Общий тариф на китайские электромобили вырос до 102,5% с 27,5%.