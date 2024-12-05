Китайские автопроизводители нашли способ обойти пошлины ЕС
Китайские автопроизводители наращивают экспорт гибридных автомобилей в Европу и планируют расширять линейки моделей для этого рынка из-за тарифов ЕС на электромобили.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что помимо этого некоторые компании переносят производство в Европу, чтобы снизить себестоимость авто.
"Китайские автопроизводители переходят на PHEV (гибриды, подключаемые к электросети), чтобы обойти новые тарифы ЕС на импорт электромобилей из Китая", - отметил аналитик Counterpoint Research Муртуза Али.
Введенные Евросоюзом тарифы на электромобили не распространяются на гибридные авто.
Он ожидает, что экспорт гибридных автомобилей из Китая в Европу вырастет на 20% в этом году и еще больше - в следующем.
Учитывая 100% тарифы на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа также является одним из наиболее очевидных рынков сбыта для китайских автопроизводителей.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных автомобилей в Европу вырос более чем втрое - до 65 800 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним:
Европейская комиссия завершила антисубсидийное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая и ввела компенсационные пошлины сроком на пять лет.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.
Общий тариф на китайские электромобили вырос до 102,5% с 27,5%.