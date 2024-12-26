Підсанкційне російське судно з газом провалило пошуки покупця попри чотиримісячне світове турне

Судно, що перевозило санкційну партію російського скрапленого природного газу, схоже, розвантажує паливо в сховище на далекому сході країни, не знайшовши покупця, готового обійти обмеження США, попри чотиримісячну навколосвітню подорож.

Про це пише Bloomberg.

Танкер "Піонер", що перевозив вантаж з російського заводу "Арктик СПГ 2", пришвартувався біля плавучого сховища "Коряк" на Камчатці. Газ, ймовірно, буде зберігатися там до тих пір, поки не буде знайдений покупець.

Проєкти "Арктик СПГ 2", "Піонер" і "Коряк" потрапили під санкції США.

Компанія Pioneer була помічена на супутникових знімках, коли на початку серпня забирала першу партію газу з заводу "Арктик СПГ 2" - попри те, що вона замаскувала це переміщення за допомогою неправдивої інформації про місцеперебування - але потім витратила більш як чотири місяці на пошуки покупця.

Ця тривала подорож підкреслює, наскільки американські обмеження заважають планам Москви збільшити експорт ЗПГ втричі до 2030 року.

Хоча з "Арктик СПГ 2", найновішого російського заводу, було експортовано кілька партій, всі вони були відправлені суднами "тіньового флоту", і жодна з них не пришвартувалася в іноземному порту, оскільки потенційні покупці побоюються відплати з боку США.

Нагадаємо:

Російський проєкт Arctic LNG 2 скоротив видобуток на газових родовищах майже до нуля в листопаді 2024 року через західні санкції.