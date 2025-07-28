Экспорт российского угля в Китай упал на четверть

Экспорт российского угля в Китай в январе-июне 2025 года сократился на 25% в денежном выражении.

Об этом пишет The Moscow Times.

Аналитики Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка" сообщают, что во втором квартале сокращение поставок ускорилось до 34% в годовом измерении.

Китай является ключевым рынком для российских угольных компаний - в 2024 году на него приходилась половина всего экспорта.

Впрочем, доля России в импорте угля Китаем уменьшилась с 23% до 18%. Это стало следствием не только снижения спроса, но и потери прибыльности поставок из-за дорогих кредитов, логистики и укрепления рубля.

После потери европейского рынка ситуация в угольной промышленности РФ продолжает ухудшаться. Под угрозой закрытия находится 51 из 179 угольных предприятий. В 2024 году отрасль понесла убытки на сумму 112,6 млрд руб, а к маю 2025 года потери уже достигли этого уровня.

По оценке Министерства энергетики РФ, к концу года убытки могут превысить 300 млрд руб - сумма, сопоставимая с бюджетами крупных регионов. Правительство России утвердило программу поддержки отрасли: компании получили отсрочку по уплате налогов и взносов на сумму 63 млрд руб.

Напомним:

В июле 2024 года добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем - 31,5 млн тонн - стал самым низким со времен пандемии Covid-19.

Российская угольная промышленность, погрузившаяся в глубокий кризис после эмбарго на поставки топлива в страны Евросоюза и снижения мировых цен, не выйдет из него в ближайшие пять лет.