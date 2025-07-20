Експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю до США в червні різко зріс

Експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю до США в червні зріс більш ніж у шість разів порівняно з травнем, що свідчить про різке відновлення потоку важливих мінералів, необхідних для виробництва електромобілів і вітрових турбін, після укладення торговельної угоди між Китаєм і США.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Генеральної митної адміністрації, опублікованими в неділю, обсяг експорту до США з найбільшого в світі виробника рідкісноземельних магнітів у червні зріс до 353 метричних тонн, що на 660% більше, ніж у травні.

Це сталося після укладення в червні угод про вирішення питань, пов'язаних з поставками рідкісноземельних мінералів і магнітів до США, а також після того, як Nvidia оголосила про плани відновити продажі своїх мікросхем H20 AI до Китаю в рамках переговорів.

Китай, який забезпечує понад 90% світового постачання рідкісноземельних магнітів, на початку квітня вирішив додати кілька рідкісноземельних товарів до свого списку експортних обмежень у відповідь на мита США.

Подальше різке падіння поставок у квітні та травні, спричинене тривалим терміном отримання експортних ліцензій, збентежило світових постачальників, змусивши деяких автовиробників за межами Китаю частково зупинити виробництво через нестачу рідкісних матеріалів.

Загалом минулого місяця Китай експортував 3188 тонн рідкісноземельних постійних магнітів, що на 157,5% більше, ніж 1238 тонн у травні.