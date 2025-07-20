Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в июне резко вырос

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в июне вырос более чем в шесть раз по сравнению с маем, что свидетельствует о резком восстановлении потока важных минералов, необходимых для производства электромобилей и ветровых турбин, после заключения торгового соглашения между Китаем и США.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Генеральной таможенной администрации, опубликованным в воскресенье, объем экспорта в США из крупнейшего в мире производителя редкоземельных магнитов в июне вырос до 353 метрических тонн, что на 660% больше, чем в мае.

Это произошло после заключения в июне соглашений о решении вопросов, связанных с поставками редкоземельных минералов и магнитов в США, а также после того, как Nvidia объявила о планах возобновить продажи своих микросхем H20 AI в Китай в рамках переговоров.

Китай, который обеспечивает более 90% мировых поставок редкоземельных магнитов, в начале апреля решил добавить несколько редкоземельных товаров в свой список экспортных ограничений в ответ на пошлины США.

Дальнейшее резкое падение поставок в апреле и мае, вызванное длительным сроком получения экспортных лицензий, смутило мировых поставщиков, заставив некоторых автопроизводителей за пределами Китая частично остановить производство из-за недостатка редких материалов.

Всего в прошлом месяце Китай экспортировал 3188 тонн редкоземельных постоянных магнитов, что на 157,5% больше, чем 1238 тонн в мае.