Китай закликав Іран забезпечити свободу проходження Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі представником Ірану Аббасом Аракчі закликав країну забезпечити свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У МЗС Китаю заявили, що ситуація наближається до критичної межі між війною та миром. Ван І наголосив на важливості поваги до суверенітету Ірану, водночас підкресливши необхідність збереження відкритих морських маршрутів.

Іранська сторона, за словами китайського відомства, позитивно оцінила роль Китаю: Аракчі висловив готовність до пошуку дипломатичного вирішення через переговори.

Розмова відбулася 15 квітня на тлі блокування іранських портів ВМС США та фактичного закриття Ормузької протоки після атак з боку США та Ізраїлю.

Попередні переговори в Ісламабаді не дали результатів, однак очікується їх можливе відновлення найближчим часом.

Посередники наполягають на продовженні крихкого перемир'я, термін якого спливає 22 квітня. Китай, зі свого боку, розкритикував блокаду як небезпечну та закликав до деескалації ситуації в регіоні.

