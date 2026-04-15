"Газпром" продовжує постачати СПГ в Китай, незважаючи на санкції – Reuters

Російський енергетичний гігант "Газпром" доставив другий вантаж скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю з підсанкційного заводу "Портовая".

Про це пише Reuters.

Завод "Портовая" є невеликим – його виробнича потужність становить близько 1,5 млн тонн СПГ на рік. Він розташований на Балтійському морі та розпочав роботу у вересні 2022 року.

На початкових етапах більшість вантажів з "Портової" доставлялися до Туреччини та Греції, але згодом ринки збуту розширилися до Китаю, Іспанії та Італії.

Експорт з заводу був призупинений після санкцій США, накладених у січні 2025 року з метою обмежити можливості Росії з виробництва та експорту СПГ, а також зменшити її доходи від цієї торгівлі.

Водночас російський газовий танкер "Валєра", раніше відомий як "Великий Новгород", завантажився на заводі 25 січня і в середу доставив газ до терміналу в китайському Бейхаї.

Це стало другим таким випадком: перший вантаж із заводу після перерви був доставлений до Бейхая в грудні 2025 року.

Інший російський завод, що перебуває під санкціями, "Арктик СПГ-2", також постачає СПГ до Бейхая.

До введення санкцій "Портовая" в зимовий період відправляла в середньому два вантажі на місяць. З березня 2025 року, крім двох зазначених відправлень до Китаю, завод відправляє один вантаж на місяць до російського Калінінграда.

Нагадаємо:

