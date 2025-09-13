Китай пригальмував у світовому зростанні ринку електромобілів: в Європі продажі зросли на 48%

У серпні 2025 року глобальні продажі китайських електромобілів та плагін-гібридів збільшились на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становили близько 1,7 млн автівок.

Про це повідомляє Укравтопром.

Водночас це є найнижчим показником зростання з січня.

Китай, на який припадає понад половини світового обсягу продажів електромобілів, сповільнився до 6% зростання (проти 36% середньомісячного показника в I півріччі).

Водночас в Європі продажі зросли на 48% до 283453 автівок., в Північній Америці — на 13% до 201255 авто.

