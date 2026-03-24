Війна в затоці змушує автопром панічно шукати алюміній: навіть у РФ

Війна на Близькому Сході спричинила "панічні закупівлі" алюмінію з боку деяких із найбільших у світі автовиробників на тлі побоювань, що запаси можуть вичерпатися вже за кілька місяців, якщо конфлікт затягнеться.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Трейдери в Японії заявили, що місцеві автовиробники та постачальники також розглядають можливість закупівель у Росії, хоча після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вони бойкотували цю країну.

"Ми насправді не хочемо брати поставки з Росії, але в нас немає іншого вибору", — сказав один японський трейдер.

Виробники з країн Перської затоки, зокрема Aluminium Bahrain і Qatalum, скоротили виробництво, тоді як перебої з електропостачанням і вузькі місця в судноплавстві вдарили як по імпорту сировини, так і по експорту.

Алюміній широко використовується в галузях від автомобілебудування до авіакосмічної промисловості та будівництва.

Керівники компаній з виробництва автокомпонентів і виробники алюмінію заявили, що автовиробники намагаються створити резервні запаси, поки війна входить у четвертий тиждень.

"Якщо ситуація триватиме, панічних закупівель стане більше", — сказав керівник однієї з компаній-виробників алюмінію. "Ми вже переживали кризи в минулому, але ця дуже відрізняється".

Кілька західних автовиробників повідомили Financial Times, що мають проблеми із забезпеченням нових поставок алюмінію. Багато хто використовує запаси, яких, як очікується, вистачить на кілька місяців.

Один зі співрозмовників зазначив, що велика партія алюмінію залишила Перську затоку незадовго до початку війни. Інший автовиробник сказав, що по змозі використовує брухт замість нового металу.

Європа, США і Японія є великими імпортерами алюмінію з Перської затоки, на яку припадає майже 10 відсотків світового виробництва рафінованого алюмінію. Європа отримує з цього регіону 14 відсотків свого імпорту, тоді як Японія — 25 відсотків.

Нагадаємо:

