Іран вперше дозволив китайському кораблю пройти через Ормузьку протоку за гроші

Ірану за плату дозволив китайському вантажному кораблю Newvoyager під прапором Панами пройти через заблоковану Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Lloyd's List.

Корабель під прапором Панами (IMO: 1088396) належить компанії Bengbu Shengda Transportation, що базується у китайській провінції Аньхой. Управління судном здійснює United Pioneer Shipping із Шанхаю.

Транзит організувала китайська компанія з надання морських послуг, яка виступила посередником і здійснила оплату Ірану. Водночас спосіб оплати та сума залишаються невідомими.

Судно скористалося іранським коридором через острів Ларак, проходження через який потребує оплати Ірану. Наразі цим способом скористалися понад 20 кораблів, більшість з яких належать власникам із Греції. Також серед них були індійські, пакистанські, сирійські та іранські судна.

Повідомляється, що Іран розглядає кожен такий запит окремо, проте деякі країни, зокрема Індія, імовірно, ведуть перемовини про системний дозвіл на прохід.

Також дозвіл на проходження судна може бути пов'язаний з його активністю у торгівлі з Іраном. Корабель працює на Близькому Сході з жовтня 2025 року, стояв у іранському порту в листопаді та часто курсував у водах поблизу країни.

Водночас великі китайські судновласники, такі як Cosco Shipping, досі побоюються здійснювати спроби проходження через Ормуз. У Lloyd's List припускають, що компанія чекає на укладення угоди між урядами, перш ніж отримувати дозвіл на транзит.

Читайте також Не лише нафта і газ. Світ на межі голоду через війну в Ірані

Нагадаємо:

На початку березня Китай таємно тиснув на іранських посадовців, закликаючи їх уникати дій, які можуть зірвати експорт катарського газу або інші енергетичні перевезення через Ормузьку протоку.

Також Іран заявляв, що Ормузька протока залишається відкритою для всього судноплавства, за винятком суден, пов'язаних із "ворогами Ірану". Для проходу судна мають координувати з Тегераном заходи безпеки та захисту.