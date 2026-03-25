На ринку нових легковиків ЄС домінують гібриди: у лютому попит на них зріс на 10%
В Євросоюзі у лютому 2026 р. ринок нових легкових автомобілів зріс в річному обчисленні на 1,4% - до 865,4 тис. автівок.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані АСЕА.
Реєстрації гібридних електромобілів охопили 38,7% ринку, залишаючись найпопулярнішими автівками споживачів у ЄС.
Водночас сукупна частка ринку бензинових та дизельних авто знизилася до 31% з 38% у лютому 2025 року.
Реєстрація нових автомобілів в Євросоюзі за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) – 334791 од. (+10%);
- Бензинові авто – 199910 од. (-18%);
- Електромобілі (BEV) – 158280 од. (+21%);
- Плагін-гібриди – 83772 од. (+32%);
- Дизельні – 70366 од. (-13%);
- Інші – 18318 од. (-40%).
Нагадаємо:
Автопарк України у лютому 2026 року поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 21% більше, ніж торік.