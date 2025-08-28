У ЄС продажі автівок відновили зростання: найбільше додав китайський виробник

Продажі нових автомобілів у Європі у липні зросли на 5,9%, оскільки стрибок у Німеччині переважив падіння у Великій Британії, Франції й Італії.

Про це пише видання enkorr з посиланням на Reuters.

Tesla втратила частку ринку сьомий місяць поспіль, попри зростання загальних продажів електромобілів, і відстала від конкурента BYD, якого вперше включили до щомісячних даних про продажі.

Інші автовиробники, такі як Volkswagen, вивчають нові запуски, щоб відбитися від китайських конкурентів на зростаючому ринку електромобілів у Європі й вигідно дотримуватися правил, що заохочують впровадження цих транспортних засобів.

Генеральний директор ACEA Ола Келленіус 27 серпня підписав листа до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому йдеться, що цілі ЄС зі скорочення викидів CO2 від транспортних засобів, включаючи 100% скорочення для автомобілів до 2035 року, більше не є досяжними.

Європейські автовиробники зафіксували багатомільярдні збитки й випустили попередження про прибутки, причому деякі з них також посилалися на вплив імпортних мит США.

За даними ACEA, продажі в Європейському Союзі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі зросли у липні до 1,09 млн автомобілів.

Реєстрації автомобілів Volkswagen і Renault зросли на 11,6% і 8,8% у річному обчисленні відповідно, але продажі Stellantis – впали на 1,1%.

Продажі Tesla впали на 40,2%, скоротивши її частку ринку до 0,8% з 1,4% рік тому. Продажі BYD зросли на 225,3%, забезпечивши їй 1,2% ринку.

Загальні продажі автомобілів у ЄС зросли на 7,4%. Реєстрації акумуляторних електричних, гібридних електричних і гібридних автомобілів з підзарядкою зросли на 39,1%, 56,9% і 14,3% відповідно, що разом становить 59,8% реєстрацій у блоці, порівняно з 51,1% у липні 2024 року.

Загальні продажі в Німеччині зросли на 11,1%, а у Британії впали на 5%, у Франції – на 7,7% і в Італії – на 5,1%. Іспанія, Польща й Австрія зафіксували зростання на 17,1%, 16,5% і 31,6% відповідно.

Нагадаємо:

Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус розкритикував план Євросоюзу заборонити з 2035 року автомобілі, що викидають CO2.