Південна Корея частково забороняє використання авто на тлі нафтового шоку

Південна Корея готує прямі обмеження на використання автомобілів у відповідь на зростання цін на пальне, спричинене конфліктом на Близькому Сході.

Про це повідомляє Financial Times.

Із півночі середи для автомобілів державного сектору запровадять систему чергування: транспортним засобам із номерними знаками, що закінчуються на 1 або 6, не дозволять виїжджати в понеділок, на 2 або 7 — у вівторок, і так далі.

Для приватних автомобілів ця система буде добровільною, однак посадовці заявили, що це може змінитися, якщо криза поглибиться.

Це не перший випадок застосування такої системи. У 2010-х роках через занепокоєння високим рівнем дрібнодисперсного пилу вже запроваджували п'ятиденну систему чергування автомобілів.

Уряд також просить 50 найбільших корпоративних споживачів нафти знайти способи скоротити її споживання.

"Уряд докладе максимальних політичних зусиль, включно з додатковими бюджетами у зв'язку з війною, коригуванням системи граничних цін, зниженням паливних податків і заходами у відповідь у ланцюгах постачання", — заявив міністр фінансів Ку Юн Чхоль.

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо постачання після того, як Іран заперечив проведення переговорів зі Сполученими Штатами про припинення війни в затоці, суперечачи заяві президента США Дональда Трампа про те, що угоду можуть укласти найближчим часом.

Китай запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизель, намагаючись пом'якшити удар для споживачів і бізнесу від подорожчання нафти, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.