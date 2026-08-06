Китай нарощує імпорт нафти РФ через проблеми з Близьким Сходом

Китайська державна корпорація Sinopec придбала 30-40 партій російської нафти ESPO з постачанням у липні-вересні, щоб компенсувати скорочення поставок з Близького Сходу через війну з Іраном.

Про це пише Reuters.

Йдеться про 241-320 тис. барелів на добу, або 5-6% переробних потужностей Sinopec, які становлять 5,2 млн барелів на добу.

Російська нафта дешевша за конкуруючі сорти з Бразилії та Західної Африки. Її закупівлі допомогли Sinopec зберегти відносно стабільні обсяги переробки та експортувати надлишки пального з високою маржею.

У липні компанія отримала близько 7,4 млн барелів ESPO, більшість із яких доставили до порту Жичжао у провінції Шаньдун. На серпень і вересень Sinopec придбала щонайменше по десять партій.

Китай різко скоротив загальний імпорт нафти після початку війни з Іраном. У червні закупівлі впали на 41% у річному вимірі. Водночас країна послабила запроваджені в березні обмеження на експорт пального у липні та серпні.

"Замість широкого зростання імпорту попит зміщується до партій із більшою надійністю постачання та нижчими транспортними витратами, насамперед до запасів на суші та російської нафти з Далекого Сходу, яку перевозять короткими маршрутами", – пояснила аналітикиня Vortexa Analytics Емма Лі.

Нагадаємо:

У березні Sinopec і PetroChina відновили закупівлі російської нафти, скориставшись тимчасовим винятком із санкцій США на тлі скорочення постачання з Близького Сходу.

У червні імпорт сирої нафти до Китаю впав на 41% у річному вимірі – до 29,27 млн тонн. Це був найнижчий показник із жовтня 2016 року.