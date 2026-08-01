США заборонили імпорт продукції 43 компаній з Китаю через примусову працю уйгурів

США заборонили імпорт продукції 43 китайських компаній через ймовірне порушення прав уйгурів та інших меншин.

Про це пише Reuters.

Сфери роботи компаній різняться від електроніки до харчових продуктів та металургії. Їх додали до списку організацій, передбаченого Законом про запобігання примусовій праці уйгурів.

Наявність компанії в списку презюмує, що її товари виготовляються з використанням примусової праці та не можуть ввозитися до Сполучених Штатів, якщо імпортери не зможуть довести протилежне.

Це перший випадок, коли список цих компаній поповнився за президентства Дональда Трампа. Тепер кількість компаній в ньому зросла зі 144 до 187.

Згідно з повідомленням уряду США, 4 компанії включили до списку через співпрацю з владою Сіньцзяну з вербування, переведення або отримання уйгурів та інших переслідуваних груп.

Ще 41 компанію додали, оскільки вони постачають матеріали з Сіньцзяну або від організацій, пов'язаних із китайськими урядовими програмами праці там.

Раніше Пекін регулярно відкидав звинувачення у примусовій праці та інших зловживаннях щодо уйгурів та інших мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.

Тепер Мінторгівлі Китаю також засудило ці заходи як "необґрунтовані односторонні санкції". Список оновили через день після "конструктивного відеодзвінка" торгівельних представників обох країн.

Міністерство також додало, що Китай вживе необхідних заходів для захисту своїх компаній.

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Нагадаємо:

24 липня адміністрація Трампа ввела нові мита в розмірі 10% та 12,5% на товари з 60 торгівельних партнерів США, зокрема з Європи та Китаю, у зв'язку із "звинуваченнями у недостатньому дотриманні заборони на використання примусової праці" саме в той момент, коли закінчився термін дії тимчасового глобального мита в розмірі 10%.