Ціни на нафту продовжують падіння на тлі переговорів між США та Іраном

Ціни на нафту продовжують падати на тлі можливого прогресу переговорів між США та Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 32 центи, або 0,4%, до 79,04 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 58 центів, або 0,8%, до 75,19 долара за барель.

Обидва еталонні контракти у вівторок, 4 серпня, закрилися зі зниженням більш ніж на 5%.

Катар заявив у вівторок, що посередники досягають прогресу в зусиллях щодо припинення війни, що призводить до зниження цін на нафту, хоча Тегеран заперечив твердження президента США Дональда Трампа про те, що переговори тривають. У вівторок ціна на нафту Brent вперше з 13 липня закрилася нижче 80 доларів за барель.

"Якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі, і фізичні постачання зрештою постраждають, поточне скорочення може виявитися короткочасним, оскільки скорочення запасів посилить вплив будь-якого майбутнього шоку пропозиції", – зазначила керівник відділу ринкових досліджень Phillip Nova Пріянка Сачдева.

До початку війни близько ​20% світової нафти та зрідженого природного газу транспортувалося через протоку, а лише у березні ціни зросли на 50%.

"Головним каменем спотикання, схоже, є те, чи продовжуватиме Іран наполягати на певному контролі над водним шляхом, і чи наполягатимуть США на своєму та відмовляться від такого результату", – йдеться у записці аналітиків IG.

Нагадаємо:

4 серпня ціни на нафту відскочили на 1% після падіння на попередній сесії на тлі невизначеності щодо переговорів між США та Іраном.