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Імпорт нафти до Китаю впав до мінімуму за десятиліття: яка причина

Семен Рубан — 14 липня, 12:20
Імпорт нафти до Китаю впав до мінімуму за десятиліття: яка причина
Китай скоротив імпорт нафти до десятилітнього мінімуму
Фото: Getty Images

У червні імпорт сирої нафти до Китаю різко скоротився, досягнувши рівня, близького до десятирічного мінімуму, через війну в Перській затоці та різке уповільнення внутрішнього попиту.

Про це пише Bloomberg.

Обсяг закупівель сирої нафти Китаєм впав на 41% у порівнянні з червнем 2025 року – до 29,27 млн тонн, що є найнижчим показником з жовтня 2016 року.

Також імпорт був на 12% нижчим, ніж у травні, коли вже було зафіксовано найнижчий показник за останні 8 років.

На низький попит впливає сукупність факторів – від обмежень поставок з Індонезії до впливу частих дощів на виробництво гідроелектроенергії — це може стримувати імпорт і в наступні місяці.

Водночас минулого тижня Китай встановив рекорд пікового споживання електроенергії, і будь-які тривалі спекотні періоди можуть вичерпати запаси та змусити країну до нових масових закупівель.

Імпорт природного газу показав кращі результати – він зріс на 3,7% у червні до п'ятимісячного максимуму в 10,93 млн тонн, причому обсяги збільшилися завдяки зростанню морських поставок через зниження внутрішнього видобутку та вичерпання запасів у сховищах.

Нехай війна на Близькому Сході обмежила поставки з регіону, який зазвичай забезпечує близько третини скрапленого природного газу Китаю, це падіння було здебільшого компенсоване іншими джерелами.

Імпорт вугілля різко зріс на 30 % – до 42,78 млн тонн, що також стало п'ятимісячним максимумом.

Нагадаємо:

США та Іран відновили масштабні удари один по одному після того, як Тегеран знову оголосив про закриття Ормузької протоки.

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