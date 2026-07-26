Дорога нафта через війну в Ірані принесла Китаю рекордні зелені угоди

Стрибок цін на нафту й газ після ударів по Ірану підвищив попит на дешевшу відновлювану енергію, а китайські зелені проєкти за кордоном отримали рекордні $20,1 млрд лише за пів року.

Про це пише газета Financial Times.

Обсяг зелених угод у межах китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" за перші шість місяців 2026 року вже перевищив результат за весь 2025 рік. Із загальної суми $11,8 млрд припали на будівництво, ще $8,3 млрд — на інвестиції.

Автор дослідження Крістоф Недопіл Ван пояснив, що китайські технології відновлюваної енергетики залишаються дешевшими, а країни, які вже співпрацюють із Пекіном, тепер менше залежать від стрибків цін на нафту й газ через війну в Ірані.

Додатковий попит створює будівництво електромереж і дата-центрів для штучного інтелекту. На цьому тлі Китай різко нарощує експорт обладнання для чистої енергетики.

Загальний обсяг угод у межах "Одного поясу, одного шляху" за пів року сягнув рекордних $126,3 млрд проти $123,3 млрд роком раніше. З них $49,8 млрд становили інвестиції, а $76,5 млрд — будівельні контракти.

Крім зеленої енергетики, Китай збільшив фінансування закордонних проєктів у виробництві, технологіях, металургії та видобуванні, посилюючи економічний вплив у країнах, що розвиваються.

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Нагадаємо:

У 2024 році потужність відновлюваної енергетики в Китаї вперше перевищила потужність вугільних електростанцій. Китайська державна електромережева компанія тоді планувала збільшити інвестиції в мережі до рекордних $83 млрд.

Того ж року США запровадили 100% мита на китайські електромобілі, 50% — на сонячні панелі та 25% — на акумулятори й ключові мінерали.