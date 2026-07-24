Китай приховав за офшорами частки в газових мережах і вітропарках Європи

Китайське державне агентство SAFE через мережу офшорних компаній і люксембурзьких холдингів непублічно придбало частки в енергетичній, цифровій і транспортній інфраструктурі Європи.

Про це йдеться у розслідування OCCRP.

Журналісти виявили 28 зареєстрованих у Люксембурзі компаній, пов'язаних із Державним управлінням валютного контролю Китаю (SAFE). За останні 14 років вони придбали міноритарні частки в десятках активів у восьми європейських країнах.

SAFE управляє валютними резервами Китаю та перебуває під контролем центрального банку країни. Більшість люксембурзьких компаній раніше публічно не пов'язували з китайським державним агентством.

Зокрема, через компанію на Британських Віргінських островах і три рівні люксембурзьких холдингів SAFE отримало 33,75% у структурі, яка володіє іспанським газовим дистриб'ютором. Компанія постачає газ сотням тисяч будинків і підприємств у Мадридському регіоні.

У Великій Британії SAFE опосередковано володіє 49% трьох великих наземних вітроелектростанцій в Уельсі та Шотландії, а також 10,63% поромної переправи між островом Вайт і материком.

У Франції SAFE контролює близько 1% компанії Vauban Infra Fibre SAS, яка прокладає оптоволоконні мережі та управляє великими міськими дата-центрами.

У Брюсселі агентство через ланцюжок компаній частково володіє будівлею, якою користуються установи ЄС, зокрема Європейська комісія. SAFE також має частку в компанії — власниці будівлі штаб-квартири Федеральної поліції Бельгії.

У Польщі китайська структура опосередковано контролює дев'ять компаній, на землях яких розташовані дев'ять логістичних центрів. Їх використовують, зокрема, Amazon і DPD.

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Нагадаємо:

У квітні ЕП писала, що Китай закріплює контроль над німецькою логістикою. На товари з Китаю або до нього припадає третина контейнерного обороту порту Гамбурга.