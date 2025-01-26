Kia відкликає понад 80 000 автомобілів у США через дефект
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Південнокорейський виробник автомобілів KIA відкликає тисячі своїх американських автомобілів через неправильне спрацьовування подушок безпеки через пошкодження електропроводки.
Про це повідомляє Reuters.
Kia America відкликає 80 255 автомобілів Niro EV, Plug-in Hybrid і Hybrid в США.
Це повʼязано із тим, що подушки безпеки і ремені безпеки спрацьовують неналежним чином, а подушки безпеки, що спрацьовує ненавмисно, можуть збільшити ризик отримання травм в аварії.
Про це у суботу 25 січня повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.
Нагадаємо:
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочали перевірку 295 125 автомобілів Honda. Причиною стало автоматичне екстрене гальмування автомобілів.