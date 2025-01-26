Kia відкликає понад 80 000 автомобілів у США через дефект

Південнокорейський виробник автомобілів KIA відкликає тисячі своїх американських автомобілів через неправильне спрацьовування подушок безпеки через пошкодження електропроводки.

Про це повідомляє Reuters.

Kia America відкликає 80 255 автомобілів Niro EV, Plug-in Hybrid і Hybrid в США.

Це повʼязано із тим, що подушки безпеки і ремені безпеки спрацьовують неналежним чином, а подушки безпеки, що спрацьовує ненавмисно, можуть збільшити ризик отримання травм в аварії.

Про це у суботу 25 січня повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.

Нагадаємо:

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочали перевірку 295 125 автомобілів Honda. Причиною стало автоматичне екстрене гальмування автомобілів.