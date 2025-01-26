Kia отзывает более 80 000 автомобилей в США из-за дефекта из-за дефекта

Южнокорейский производитель автомобилей KIA отзывает тысячи своих американских автомобилей из-за неправильного срабатывания подушек безопасности из-за повреждения электропроводки.

Об этом сообщает Reuters.

Kia America отзывает 80 255 автомобилей Niro EV, Plug-in Hybrid и Hybrid в США.

Это связано с тем, что подушки безопасности и ремни безопасности срабатывают ненадлежащим образом, а непреднамеренно срабатывающие подушки безопасности могут увеличить риск получения травм в аварии.

Об этом в субботу 25 января сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США.

Напомним:

<Национальная администрация безопасности дорожного движения США начали проверку 295 125 автомобилей Honda. Причиной стало автоматическое экстренное торможение автомобилей.