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Kia отзывает более 80 000 автомобилей в США из-за дефекта из-за дефекта

Владимир Туник-Фриз — 26 января, 14:00
Kia отзывает более 80 000 автомобилей в США из-за дефекта из-за дефекта
Getty Images

Южнокорейский производитель автомобилей KIA отзывает тысячи своих американских автомобилей из-за неправильного срабатывания подушек безопасности из-за повреждения электропроводки.

Об этом сообщает Reuters.

Kia America отзывает 80 255 автомобилей Niro EV, Plug-in Hybrid и Hybrid в США.

Это связано с тем, что подушки безопасности и ремни безопасности срабатывают ненадлежащим образом, а непреднамеренно срабатывающие подушки безопасности могут увеличить риск получения травм в аварии.

Об этом в субботу 25 января сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США.

Напомним:

<Национальная администрация безопасности дорожного движения США начали проверку 295 125 автомобилей Honda. Причиной стало автоматическое экстренное торможение автомобилей.

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Kia отзывает более 80 000 автомобилей в США из-за дефекта из-за дефекта
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