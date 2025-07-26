Катар знову пригрозив ЄС зупинити поставки СПГ: причини

Катар погрожує припинити постачання скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС у відповідь на закон блоку про належну ретельність щодо примусової праці та шкоди навколишньому середовищу.

Про це пише Reuters із посиланням на лист Катару до Брюсселя, з яким ознайомилось агентство.

Про лист вперше повідомила німецька газета Welt am Sonntag.

У листі до Брюсселя від 21 травня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив, що країна реагує на директиву ЄС про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості (CSDDD). Директива вимагає від великих компаній, що працюють в ЄС, виявляти та вирішувати проблеми з правами людини та навколишнім середовищем у своїх ланцюгах постачання.

"Якщо до CSDDD не будуть внесені подальші зміни, Катар і QatarEnergy не матимуть іншого вибору, як серйозно розглянути альтернативні ринки за межами ЄС для нашого СПГ та інших продуктів, які пропонують більш стабільне і сприятливе бізнес-середовище", - йшлося в листі.

Зазначається, що Катар є третім найбільшим експортером СПГ у світі після США та Австралії. З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році він постачає від 12% до 14% СПГ до Європи.

Брюссель запропонував зміни до CSDDD на початку цього року, щоб зменшити його вимоги, зокрема, відклавши його запуск на рік - до середини 2028 року, та обмеживши перевірки, які компанії повинні проводити у своїх ланцюгах постачання. Компанії, які не дотримуються вимог, можуть бути оштрафовані на суму до 5% від глобального обороту.

Але Катар заявив, що зміни ЄС не є достатніми.

У листі йшлося, що Катар особливо стурбований вимогою CSDDD щодо розробки компаніями плану переходу до боротьби зі зміною клімату, спрямованого на запобігання глобальному потеплінню понад 1,5°C - мети Паризької угоди.

"Ні Катар, ні QatarEnergy не мають планів досягти нульового рівня викидів у найближчому майбутньому", - йшлося в листі. Міністр енергетики Катару також заявив, що CSDDD підриває право країн встановлювати власні національні внески для досягнення цілей Паризької угоди.

У додатку до листа, з яким ознайомилось Reuters, Катар запропонував вилучити розділ CSDDD, що містить вимогу щодо планів переходу до кліматичної нейтральності.

Як зазначає DW, це вже друге попередження Катару. Про припинення поставок газу до ЄС в разі, якщо емірат оштрафують за порушення прав людини або шкоду природі Саад аль-Каабі заявляв в інтерв'ю газеті Financial Times у грудні.

За даними Reuters, Європарламент і країни-члени ЄС вже обговорюють запропоновані Єврокомісією спрощення директиви. "Їм належить розглянути і прийняти істотні зміни, запропоновані ЄК", - заявив представник Єврокомісії.