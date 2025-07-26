Катар снова пригрозил ЕС остановить поставки СПГ: причины

Катар угрожает прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в ответ на закон блока о надлежащей тщательности в отношении принудительного труда и вреда окружающей среде.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо Катара в Брюссель, с которым ознакомилось агентство.

О письме впервые сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.

В письме в Брюссель от 21 мая министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна реагирует на директиву ЕС о надлежащей тщательности в сфере корпоративной устойчивости (CSDDD). Директива требует от крупных компаний, работающих в ЕС, выявлять и решать проблемы с правами человека и окружающей средой в своих цепочках поставок.

"Если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, Катар и QatarEnergy не будут иметь другого выбора, как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для нашего СПГ и других продуктов, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду", - говорилось в письме.

Отмечается, что Катар является третьим крупнейшим экспортером СПГ в мире после США и Австралии. С момента вторжения России в Украину в 2022 году он поставляет от 12% до 14% СПГ в Европу.

Брюссель предложил изменения в CSDDD в начале этого года, чтобы уменьшить его требования, в частности, отложив его запуск на год - до середины 2028 года, и ограничив проверки, которые компании должны проводить в своих цепях поставок. Компании, которые не соблюдают требования, могут быть оштрафованы на сумму до 5% от глобального оборота.

Но Катар заявил, что изменения ЕС не являются достаточными.

В письме говорилось, что Катар особенно обеспокоен требованием CSDDD по разработке компаниями плана перехода к борьбе с изменением климата, направленного на предотвращение глобального потепления более 1,5°C - цели Парижского соглашения.

"Ни Катар, ни QatarEnergy не имеют планов достичь нулевого уровня выбросов в ближайшем будущем", - говорилось в письме. Министр энергетики Катара также заявил, что CSDDD подрывает право стран устанавливать собственные национальные взносы для достижения целей Парижского соглашения.

В приложении к письму, с которым ознакомилось Reuters, Катар предложил изъять раздел CSDDD, содержащий требование относительно планов перехода к климатической нейтральности.

Как отмечает DW, это уже второе предупреждение Катара. О прекращении поставок газа в ЕС в случае, если эмират оштрафуют за нарушение прав человека или вред природе Саад аль-Кааби заявлял в интервью газете Financial Times в декабре.

По данным Reuters, Европарламент и страны-члены ЕС уже обсуждают предложенные Еврокомиссией упрощения директивы. "Им предстоит рассмотреть и принять существенные изменения, предложенные ЕК", - заявил представитель Еврокомиссии.