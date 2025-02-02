Канада объявила о введении пошлин в ответ на действия Трампа

Канада ответит на новые пошлины президента США Дональда Трампа 25% тарифами на ряд американских импортных товаров.

Об этом заявил в субботу премьер-министр Джастин Трюдо, предупредив американцев, что действия Трампа будут иметь для них реальные последствия, передает Reuters.

Трюдо заявил на пресс-конференции, что вводит тарифы на американские товары на сумму 155 млрд канадских долларов (107 млрд долларов США).

По его словам, пошлины на 30 миллиардов канадских долларов вступят в силу во вторник, в тот же день, что и тарифы Трампа, а пошлины на оставшиеся 125 миллиардов канадских долларов - через 21 день.

<Премьер-министр Канады заявил, что тарифы будут включать американское пиво, вино и бурбон, а также фрукты и фруктовые соки, в том числе апельсиновый сок из родного штата Трампа - Флориды. Канада также введет пошлины на такие товары, как одежда, спортивное снаряжение и бытовая техника.

Он лодав, что ближайшие недели будут тяжелыми для канадцев, но американцы также пострадают от действий Трампа.

"Тарифы против Канады поставят под угрозу ваши рабочие места, что может привести к закрытию американских автосборочных заводов и других производственных мощностей", - сказал Трюдо, обращаясь к гражданам США во время пресс-конференции в Оттаве.

Канада также рассматривает нетарифные меры, которые могут касаться критически важных полезных ископаемых, закупок энергоносителей и других партнерств.

Согласно данным канадского правительства за 2023 год, через американо-канадскую границу протяженностью 9 000 км каждый день проходит более 2,5 млрд долларов США, особенно в области энергетики и производства.

<В 2023 году Канада экспортировала в США товаров и услуг на сумму около 550 миллиардов канадских долларов, или более трех четвертей от общего объема экспорта. Энергетика составляла 30%, а промышленность - около 15% экспорта к югу от границы.

Экспорт в США составляет примерно 17,8% канадского валового внутреннего продукта и обеспечивает более 2,4 миллиона рабочих мест в Канаде.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.