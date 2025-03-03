Канада розширила санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту у Лондоні оголосив про запровадження нових санкцій проти РФ у відповідь на її тривалу агресію проти України.

Про це повідомляєтся на офіційному сайті прем'єр-міністра Канади.

"Під час саміту прем'єр-міністр оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів, щоб допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні.

На сьогодні Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії, і ми залишаємося відданими співпраці з нашими партнерами для посилення економічного тиску на Росію", - йдеться у заяві.

"Боротьба України за суверенітет - це боротьба за свободу і демократію в усьому світі. Важливі дискусії, які ми провели сьогодні, зміцнили нашу спільну рішучість: як члени Альянсу, ми залишатимемося непохитними у нашій підтримці України.

Канада буде поруч з Україною доти, доки не буде справедливого і тривалого миру. Слава Україні!", - заявив Трюдо.

Зазначається, що під санкції потрапили "9 лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій, один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва, 9 воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі Кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій, які відповідають за видобуток ресурсів у цій мережі".

Нагадаємо:

18 світових лідерів (очільники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Канади, Польщі, Чехії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Румунії та України, міністр закордонних справ Туреччини, президенти Єврокомісії та Європейської Ради та генсек НАТО), зібралися в Ланкастер-хаусі в центрі Лондона на запрошення прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, де обговорили план мирного врегулювання в Україні.

Після саміту очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання їй засобів захисту, які перетворять її на своєрідного "сталевого дикобраза".

Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО. Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її "чоботами на землі і літаками в повітрі".