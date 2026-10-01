Канада прискорить будівництво нафтопроводу в обхід США

Канада прискорить процес затвердження нового проєкту нафтопроводу для експорту сирої нафти до західного узбережжя країни, який може приносити понад 20 млрд канадських доларів (14 млрд доларів США) на рік у ВВП, заявив у четвер прем'єр-міністр Марк Карні.

Про це повідомляє Reuters.

Цей нафтопровід, про який було оголошено в липні, є ключовою складовою стратегії Карні, спрямованої на диверсифікацію економіки та зменшення залежності від Сполучених Штатів, а також на пом'якшення наслідків введення мит президентом США Дональдом Трампом.

Карні зазначив, що Оттава офіційно включить нафтопровід "Pacific Link" до переліку проектів національного значення, що дозволить йому пройти єдину процедуру федерального регуляторного розгляду.

Він зазначив, що Оттава планує завершити цей процес до 1 вересня 2027 року.

"Нафтопровід до західного узбережжя є частиною нашої місії з трансформації економіки, подвоєння експорту за межі США протягом наступного десятиліття... (та) розкриття нашого повного потенціалу як глобальної енергетичної супердержави", – заявив він журналістам у Форт-Мак-Мюррей, центрі нафтопіщаної промисловості провінції Альберта.

Оттава стверджує, що проєкт пропускною здатністю 1 млн барелів на добу створить 140 000 робочих місць і забезпечить понад 20 млрд канадських доларів ВВП на рік та 100 млрд канадських доларів доходів бюджету до 2060 року.

Наразі в Канаді є лише один нафтопровід для експорту, що пролягає зі сходу на захід, — трубопровід "Транс-Маунтін" пропускною здатністю 890 000 барелів на добу. Розширення цього трубопроводу було завершено у 2024 році, але він уже працює на повну потужність.

Протягом багатьох років Канада постачала понад 90 % своєї експортної сирої нафти до Сполучених Штатів через трубопровід.

Нагадаємо:

Канада надасть 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів та їхніх родин у межах нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду.